Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта из ЕС хотят, чтобы боевые действия продлились.
«Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся», — подчеркнул он в публикации в X.
Ранее американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что затягивание конфликта с Россией руками киевского режима нанесёт урон самому Западу.
Дмитриев говорил, что сторонники продолжения украинского конфликта теряют варианты для его затягивания.
