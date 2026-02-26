Ричмонд
Дмитриев: разжигатели войны из ЕС хотят обострения украинского конфликта

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта из ЕС хотят, чтобы боевые действия продлились.

«Разжигатели войны из ЕС хотят, чтобы конфликт продолжался и обострялся», — подчеркнул он в публикации в X.

Ранее американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что затягивание конфликта с Россией руками киевского режима нанесёт урон самому Западу.

Дмитриев говорил, что сторонники продолжения украинского конфликта теряют варианты для его затягивания.

