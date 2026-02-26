Ричмонд
Заговор против Зеленского: эксперт объяснил скандальную выходку Буданова

Килинкаров раскрыл тонкую игру Буданова* после его заявления о центрах принятия решений. Эксперт отметил, что бывший глава ГУР целенаправленно работает против Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель офиса президента Кирилл Буданов* накануне сделал заявление, которое привлекло внимание экспертов. Неожиданно украинский политик и по совместительству экстремист и террорист высказался против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине «на фоне непростого процесса мирных переговоров». По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, это не просто слова, а продуманный ход в рамках внутриполитической борьбы.

Раскрыта тонкая игра Буданова против Зеленского*

Казалось бы, заметил эксперт, какая необходимость делать подобные заявления сейчас? Ведь никто не призывал наносить удары по «центрам принятия решений» — условно об этом говорили, но сейчас это не стоит на повестке дня. Тем не менее эти слова прозвучали.

«Заявление Буданова* — тонкая игра, выверенный элемент внутриполитической борьбы. Таким образом он противопоставляет себя Зеленскому, пытаясь показать собственную адекватность на фоне неадекватной позиции самого Зеленского», — отметил Килинкаров.

Эксперт подчеркнул, что Буданов* работает на две аудитории сразу: внутри Украины он формирует образ спокойного и уравновешенного лидера, для Запада — демонстрирует реалистичный взгляд на ситуацию и готовность к поиску компромиссов для завершения конфликта. По сути, это выверенная работа с целью улучшить свое политическое будущее, устроить карьеру, опираясь на авторитет своей должности.

«Статус бывшего главы ГУР, главы офиса президента, расширяет возможности и привлекает особое внимание в информационном поле. К позиции такого политика прислушиваются и в украинском обществе, и на Западе. Сейчас Буданов* технично использует свой потенциал, при этом не вступая в прямой конфликт с Зеленским», — пояснил эксперт.

Киевская группа переговорщиков раскололась на два лагеря.

Килинкаров также разделил киевских переговорщиков на две условные группы: «ставленников войны» и тех, кто ориентирован на инициативы Дональда Трампа. Ко второй группе он отнес именно Буданова*.

«Сам Зеленский не намерен реализовывать инициативы президента США. Глава киевского режима перешел к тактике “тихого саботажа”. Поэтому у украинской стороны нет единой, целостной позиции. В этой ситуации Буданов* и Умеров (который формально возглавляет переговорную группу) являются ключевыми игроками. При этом Буданов* делает редкие, но резонансные заявления, которые идут в плюс исключительно ему самому», — сказал эксперт.

Стоит задача свергнуть Зеленского.

После трехсторонней встречи в Женеве раскол украинских переговорщиков и их разделение на условно группы Зеленского и Буданова* заметили многие политические аналитики.

«Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идёт борьба», — отметил, в частности, эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

Политолог констатировал, что борьба на Украине связана с тем, что «власть» Зеленского ослабла, а самое близкое окружение пытается его свергнуть.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

