Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года

РИА Новости: США нарастили импорт сыра из России до максимума с 2021 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Общая стоимость американского импорта сыра из РФ за 2025 год составила 172,1 тысячи долларов, что на 9% выше, чем годом ранее. Благодаря росту поставок, который продолжался последние два года, их объем достиг максимума с 2021 года.

За декабрь американцы приобрели у россиян сыра на 6,9 тысячи долларов — в 3,2 раза меньше, чем в ноябре. В декабре предыдущего года поставок не было.

При этом больше всего сыра США в прошлом году приобрели у Италии (380,3 миллиона долларов), Франции (257,9 миллиона), Испании (126,6 миллиона), Нидерландов (119 миллионов) и Ирландии (95,8 миллиона).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше