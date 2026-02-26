США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Общая стоимость американского импорта сыра из РФ за 2025 год составила 172,1 тысячи долларов, что на 9% выше, чем годом ранее. Благодаря росту поставок, который продолжался последние два года, их объем достиг максимума с 2021 года.
За декабрь американцы приобрели у россиян сыра на 6,9 тысячи долларов — в 3,2 раза меньше, чем в ноябре. В декабре предыдущего года поставок не было.
При этом больше всего сыра США в прошлом году приобрели у Италии (380,3 миллиона долларов), Франции (257,9 миллиона), Испании (126,6 миллиона), Нидерландов (119 миллионов) и Ирландии (95,8 миллиона).