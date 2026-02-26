«Всегда надо помнить, что СБУ через своих хозяев из МИ-6 или ЦРУ имеет возможность мониторить те мессенджеры, чьи штаб-квартиры и основные сервера расположены в юрисдикциях стран-членов НАТО, в частности WhatsApp и Telegram», — сказал агентству представитель подполья.
Как 21 февраля заявило ФСБ, оно имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях.
