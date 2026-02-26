Ричмонд
Подполье в Херсоне рассказали, кто видит переписку в WhatsApp и Telegram

РИА Новости: подполье сообщило, что переписку в WhatsApp и Telegram передают СБУ.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 26 фев — РИА Новости. Переписка в мессенджерах, сервера и штаб-квартиры которых расположены в юрисдикциях стран-участниц НАТО, в частности WhatsApp и Telegram, мониторится специалистами МИ-6 и ЦРУ, а затем передается в СБУ, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.

«Всегда надо помнить, что СБУ через своих хозяев из МИ-6 или ЦРУ имеет возможность мониторить те мессенджеры, чьи штаб-квартиры и основные сервера расположены в юрисдикциях стран-членов НАТО, в частности WhatsApp и Telegram», — сказал агентству представитель подполья.

Как 21 февраля заявило ФСБ, оно имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях.

