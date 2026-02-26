СМИ на Западе скрывают информацию о ситуации вокруг Украины, пытаясь вводить своё население в заблуждение по поводу причин конфликта и целей специальной военной операции, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он отметил, что западные страны хотят создать образ врага в виде России.
«Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО», — сказал политолог в своём выступлении в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.
Дизен также обратил внимание, что западные государства, прикрываясь поддержкой Киева, содействуют гибели украинских военных. Кроме того, как отметил профессор, они не замечают дискриминационной политики, которую проводит киевский режим.
«СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом поддержки Украины», — подчеркнул он.
Помимо этого, по словам эксперта, на Западе не стремятся обсуждать систему безопасности в Европе, которая позволила бы снизить риски в сфере безопасности.
Напомним, 24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация перестала быть исключительно военным противостоянием киевскому режиму. Представитель Кремля уточнил, что конфликт превратился в конфронтацию с Западом, который активно вмешался в боевые действия с целью ослабления России.