Профессор Дизен раскрыл сведения по Украине, о которых молчат западные СМИ

«Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО», — сказал политолог в своём выступлении в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.