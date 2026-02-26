Ричмонд
Экс-принц Эндрю должен вернуть средства при установлении нецелевой растраты

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен вернуть деньги при установлении их растраты.

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен будет вернуть в государственную казну растраченные средства, если будет установлен факт нецелевого использования им денег налогоплательщиков, считает министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

В интервью изданию inews Ривз спросили, должен ли Эндрю вернуть в казну деньги, если будет установлено, что он использовал средства налогоплательщиков нецелевым образом.

«Конечно», — заявила она.

Кроме того, министр рассказала, что никогда не встречалась с Эндрю, но выразила мнение, что, «вероятно, это к лучшему».

Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию женщине, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября того же года заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.

