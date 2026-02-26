Азаров: Зеленский хочет использовать референдум для срыва переговоров

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский хочет использовать тему проведения референдума для замедления или срыва переговоров.
Своим мнением он поделился с ТАСС.
«Апелляция к каким-то мнениям, разногласиям — это всегда повод для срыва переговоров или по крайней мере для замедления этих переговоров», — подчеркнул Азаров.
17 февраля Axios сообщило, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы добиться прорыва по территориальному вопросу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве в силе.