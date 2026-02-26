На днях российская Служба внешней разведки проинформировала о новых провокациях Запада. Британия и Франция, как сообщается, намерены передать Киеву ядерное оружие. В таком случае стоит ждать мощный ответ РФ. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер аналитику Эндрю Наполитано в эфире YouTube.
Эксперт заверил, что ситуация становится всё опаснее. Он признал, что «терпение русских на пределе». Профессор при этом предрек скорый конец украинского конфликта.
«Если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ… Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия», — подытожил Джон Миршаймер.
Вице-спикер верхней палаты парламента РФ Константин Косачев сообщил, что Совфед направляет официальный запрос в парламент ФРГ. Москва просит провести расследование возможной причастности Берлина к планам поставок ядерного оружия Киеву.