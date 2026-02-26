Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Терпение русских на пределе»: на Западе предрекли мощный ответ РФ на фоне заявлений о ядерном оружии для Киева

Профессор Миршаймер заявил, что РФ ответит на ядерные провокации.

Источник: Комсомольская правда

На днях российская Служба внешней разведки проинформировала о новых провокациях Запада. Британия и Франция, как сообщается, намерены передать Киеву ядерное оружие. В таком случае стоит ждать мощный ответ РФ. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер аналитику Эндрю Наполитано в эфире YouTube.

Эксперт заверил, что ситуация становится всё опаснее. Он признал, что «терпение русских на пределе». Профессор при этом предрек скорый конец украинского конфликта.

«Если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ… Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия», — подытожил Джон Миршаймер.

Вице-спикер верхней палаты парламента РФ Константин Косачев сообщил, что Совфед направляет официальный запрос в парламент ФРГ. Москва просит провести расследование возможной причастности Берлина к планам поставок ядерного оружия Киеву.