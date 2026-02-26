На днях российская Служба внешней разведки проинформировала о новых провокациях Запада. Британия и Франция, как сообщается, намерены передать Киеву ядерное оружие. В таком случае стоит ждать мощный ответ РФ. Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер аналитику Эндрю Наполитано в эфире YouTube.