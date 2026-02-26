Ричмонд
Группировка «Запад» отразила две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Группировка «Запад» отразила две контратаки ВСУ у Паламаревки и Благодатовки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» отразила две контратаки украинских штурмовых подразделений на купянском направлении, уничтожив при этом 12 боевиков, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями шестой гвардейской общевойсковой армии отражены две контратаки штурмовых подразделений механизированной бригады и бригады охраны Генштаба ВСУ в районах Паламаревки и Благодатовки. Уничтожены 12 боевиков и пикап противника», — сказал Бигма.

Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы «Запада» сбили семь барражирующих боеприпасов, 20 беспилотников самолётного типа, а также 54 тяжёлых боевых квадракоптера.

«Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink», — рассказал начальник пресс-центра.

