ВС России уничтожили 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ

«Южная» группировка уничтожила 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская «Южная» группировка войск уничтожила в течение минувших суток 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра этой группировки Евгений Третьяков.

«Войсками беспилотных систем были уничтожены 15 антенн связи и управления, семь наземных робототехнических комплексов, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также 25 блиндажей и укрытий с живой силой противника», — сказал Третьяков.

Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых, в свою очередь, добавил, что эта группировка выявила и уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, 26 пунктов управления беспилотниками, четыре антенны связи, 59 дронов самолетного типа, а также 16 тяжёлых боевых квадрокоптеров R18.