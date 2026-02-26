Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации, рассказал старший механик группировки войск «Север» с позывным «Барбос».
Военнослужащим 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север» были вручены государственные и ведомственные награды за проявленное мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации.
«Несмотря на то, что Telegram сейчас глушат и многие мессенджеры, на нашу работу это никак не влияет. У нас есть своя внутренняя военная связь, то есть мы работаем по ней. Также у нас есть радиостанции, свой интернет», — приводит слова «Барбоса» Минобороны РФ.
Он уточнил, что российские бойцы выполняют свою работу, несмотря на огневое воздействие противника. Беспилотников, по его словам, становится больше.