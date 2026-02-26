Скандал вокруг «Дружбы» играет на руку премьеру Венгрии

Споры Венгрии с Евросоюзом и Украиной вокруг нефтепровода «Дружба» укрепляют позиции премьер-министра Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.
По его словам, резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского и давление со стороны Брюсселя работают в пользу действующего премьера. Штир считает, что вмешательство Киева в венгерскую повестку носит контрпродуктивный характер и лишь усиливает электоральные позиции Орбана.
Обострение отношений произошло в феврале. 13 числа Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» после инцидента на украинской станции «Броды». Руководство «Укртранснафты» не разрешило возобновить транзит.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что пытался обсудить ситуацию с Зеленским, однако, по его словам, Киев затягивает диалог. В ответ Будапешт и Братислава прекратили поставки дизельного топлива на Украину.
Конфликт разворачивается на фоне парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. По данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может уступить оппозиции. Правая партия Tisza под руководством Петера Мадьяра, согласно опросам, набирает 47 процентов голосов, тогда как Fidesz — 39 процентов.
При этом Штир отмечает, что реальные показатели могут отличаться от данных международных изданий. По информации венгерской компании Nézőpont, партия Орбана опережает соперников примерно на шесть процентов.
Эксперт напомнил, что избирательная система страны смешанная: 93 депутата избираются по партийным спискам, еще 106 — в одномандатных округах по принципу простого большинства. По его мнению, решающую роль сыграет распределение мандатов в округах, что традиционно дает преимущество действующей власти.
Политолог считает, что при сохранении преимущества в 15−20 мандатов Орбан сможет удержать пост премьера.
