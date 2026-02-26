Скандал вокруг «Дружбы» играет на руку премьеру Венгрии

Конфликт разворачивается на фоне парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. По данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может уступить оппозиции. Правая партия Tisza под руководством Петера Мадьяра, согласно опросам, набирает 47 процентов голосов, тогда как Fidesz — 39 процентов.