Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году

Госдолг Соединённых Штатов достигнет 140% ВВП к 2031 году.

Госдолг Соединённых Штатов достигнет 140% ВВП к 2031 году.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оценку МВФ о состоянии экономики США.

«Приведёт к достижению правительственного долга 140% ВВП к 2031 году», — указано в публикации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв рассказал, что госдолг США достиг почти $40 трлн и продолжает стремительно расти из-за многолетней неизменной финансовой политики американских властей. Однако меняющиеся условия бросают вызов устойчивости американской валюты.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал невиданными масштабы злоупотребления положением доллара.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше