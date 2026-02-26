Госдолг Соединённых Штатов достигнет 140% ВВП к 2031 году.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оценку МВФ о состоянии экономики США.
«Приведёт к достижению правительственного долга 140% ВВП к 2031 году», — указано в публикации.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв рассказал, что госдолг США достиг почти $40 трлн и продолжает стремительно расти из-за многолетней неизменной финансовой политики американских властей. Однако меняющиеся условия бросают вызов устойчивости американской валюты.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал невиданными масштабы злоупотребления положением доллара.