«Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. И он все равно продолжает бахвалиться. Однако продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет», — сообщил он.