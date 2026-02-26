Сын Грачевского через суд требует документы у компании, снимающей «Ералаш»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сын бывшего художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Максим Грачевский просит суд в Москве обязать ООО «Продюсерский центр “Ералаш” предоставить ему документы о деятельности компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Грачевский-старший владел в компании долей в 50%, другая половина была и остается у гендиректора Аркадия Григоряна. После смерти худрука «Ералаша» в 2021 году его часть отошла четырем его наследникам. В настоящий момент, согласно данным «БИР-Аналитик», Максиму Грачевскому принадлежит 12,5%. Остальными наследниками доли пока не оформлены.
Как участник ООО Грачевский-младший запросил у него сведения о финансово-хозяйственной деятельности с 2019 по сентябрь 2025 года, но компания предоставила их не полностью и только с 2022 года, что стало основанием для обращения в суд.
В иске Грачевский требует предоставить, в частности, документы обо всех открытых и закрытых счетах, бухгалтерскую отчетность, содержащую отчеты о прибылях и убытках, о движении денежных средств и тому подобное.
Представитель ПЦ «Ералаш» на предварительных слушаниях выразил надежду, что к следующему заседанию стороны уже помирятся. По его словам, «главная большая цель — делать крутой “Ералаш”. Суд назначил рассмотрение дела на 2 апреля.
Аналогичные требования Максим Грачевский предъявил к ООО «Ералаш», где у Григоряна 50,01%, а у Бориса Грачевского было 49,99%. Рассмотрение этого дела суд продолжит в мае.