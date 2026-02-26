Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский намерен сорвать дипломатические усилия по миру в регионе. Он планирует использовать для достижения этой цели референдум. Так заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что Зеленский настаивал на решении территориального вопроса путем референдума. Экс-премьер Украины подчеркнул, что бывший комик пытается апеллировать к общественному мнению.
«А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс, если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот, или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям», — прокомментировал Николай Азаров.
Вечером 25 февраля Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стали известны подробности диалога. Как утверждает Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца, а Зеленский рассчитывает на урегулирование до конца года.