Экс-премьер Украины объяснил, как Зеленский намерен сорвать мирные переговоры

«А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс, если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот, или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям», — прокомментировал Николай Азаров.