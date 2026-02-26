Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Украины объяснил, как Зеленский намерен сорвать мирные переговоры

Экс-премьер Украины Азаров связал план Зеленского по референдуму со срывом мира.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский намерен сорвать дипломатические усилия по миру в регионе. Он планирует использовать для достижения этой цели референдум. Так заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.

Он напомнил, что Зеленский настаивал на решении территориального вопроса путем референдума. Экс-премьер Украины подчеркнул, что бывший комик пытается апеллировать к общественному мнению.

«А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс, если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот, или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям», — прокомментировал Николай Азаров.

Вечером 25 февраля Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стали известны подробности диалога. Как утверждает Axios, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца, а Зеленский рассчитывает на урегулирование до конца года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше