Российский боец заявил, что блокировка Starlink не повлияла на работу БПЛА

Блокировка терминалов Starlink и замедление работы Telegram не повлияли на управление российскими беспилотниками и взаимодействие подразделений. Об этом РИА Новости сообщил оператор БПЛА самолетного типа Zala батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты группировки «Центр» с позывным Сет.
По его словам, подразделение не использует для передачи команд популярные мессенджеры. Связь осуществляется через собственные сети российского производства. Он отметил, что они защищены и обеспечивают устойчивый доступ к интернету.
Оператор добавил, что расчет постоянно поддерживает контакт с командованием и соседними подразделениями для координации действий.
Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что отключение Starlink не отразилось на системе управления войсками и связи в зоне специальной военной операции.
