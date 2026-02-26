Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец заявил, что блокировка Starlink не повлияла на работу БПЛА

Блокировка терминалов Starlink и замедление работы Telegram не повлияли на управление российскими беспилотниками и взаимодействие подразделений.

Блокировка терминалов Starlink и замедление работы Telegram не повлияли на управление российскими беспилотниками и взаимодействие подразделений. Об этом РИА Новости сообщил оператор БПЛА самолетного типа Zala батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты группировки «Центр» с позывным Сет.

По его словам, подразделение не использует для передачи команд популярные мессенджеры. Связь осуществляется через собственные сети российского производства. Он отметил, что они защищены и обеспечивают устойчивый доступ к интернету.

Оператор добавил, что расчет постоянно поддерживает контакт с командованием и соседними подразделениями для координации действий.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что отключение Starlink не отразилось на системе управления войсками и связи в зоне специальной военной операции.

Читайте также: Офицер ВС РФ взял командование на себя и остановил наступление под Работино.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше