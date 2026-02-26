В Тульской области за ночь сбили четыре украинских беспилотника

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили в Тульской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В четверг глава региона объявил опасность атаки БПЛА.
«Прошедшей ночью в ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника (в Тульской области — ред.)», — написал Миляев в канале на платформе Max.
По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировали, уточнил губернатор.
