Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области за ночь сбили четыре украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника в Тульской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили в Тульской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В четверг глава региона объявил опасность атаки БПЛА.

«Прошедшей ночью в ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника (в Тульской области — ред.)», — написал Миляев в канале на платформе Max.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировали, уточнил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше