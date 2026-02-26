В Роскачестве разъяснили, разрешено ли сотруднику ночевать на работе

«Иная правовая ситуация складывается, если речь идёт о времени отдыха. В соответствии со ст. 106 и 107 Трудового кодекса РФ работник вправе использовать время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или локальными нормативными актами. Следовательно, сон в период установленного перерыва для отдыха и питания сам по себе не является нарушением, при условии что он не препятствует производственному процессу, не нарушает правила внутреннего трудового распорядка и не создаёт угроз безопасности», — отметила эксперт.