В Роскачестве разъяснили, разрешено ли сотруднику ночевать на работе

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит прямого запрета или разрешения на сон либо ночёвку на территории работодателя. Правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств: спит ли работник в рабочее время и обязан ли он в этот момент выполнять трудовые функции.
Об этом рассказала в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
«Если сотрудник спит в период, который в соответствии с установленным режимом рабочего времени должен быть посвящён выполнению обязанностей, такие действия могут быть квалифицированы как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. В этом случае работодатель вправе применить меры дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством, вплоть до увольнения при наличии достаточных оснований», — подчеркнула специалист.
По её словам, особенно строгая оценка возможна в отношении работников, чья деятельность связана с повышенной опасностью или необходимостью постоянного контроля, поскольку сон во время смены способен создать угрозу жизни, здоровью людей или сохранности имущества.
«Иная правовая ситуация складывается, если речь идёт о времени отдыха. В соответствии со ст. 106 и 107 Трудового кодекса РФ работник вправе использовать время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или локальными нормативными актами. Следовательно, сон в период установленного перерыва для отдыха и питания сам по себе не является нарушением, при условии что он не препятствует производственному процессу, не нарушает правила внутреннего трудового распорядка и не создаёт угроз безопасности», — отметила эксперт.
Кроме того, как объяснила собеседница RT, ночёвка на работе может быть правомерной, если она прямо вытекает из режима труда — например, при суточных дежурствах, сменной работе или в случаях, когда работодатель разрешил пребывание сотрудника на территории организации в нерабочее время без исполнения трудовых обязанностей.
«Таким образом, ключевым критерием правовой оценки является наличие либо отсутствие у работника обязанности выполнять трудовые функции в момент нахождения на рабочем месте. Если ночёвка происходит в нерабочее время и не связана с выполнением работы, состава дисциплинарного проступка, как правило, не возникает», — добавила Ганькина.
Она отметила, что во избежание споров работодателю целесообразно чётко закреплять режим рабочего времени и времени отдыха в правилах внутреннего трудового распорядка и при необходимости принимать локальные нормативные акты, регулирующие порядок нахождения работников на территории организации вне рабочего времени.
Ранее россиянам объяснили, возможно ли перечисление зарплаты на счёт другого человека.