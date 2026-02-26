Ричмонд
В Роскачестве разъяснили, разрешено ли сотруднику ночевать на работе

Об этом рассказала в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Если сотрудник спит в период, который в соответствии с установленным режимом рабочего времени должен быть посвящён выполнению обязанностей, такие действия могут быть квалифицированы как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. В этом случае работодатель вправе применить меры дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством, вплоть до увольнения при наличии достаточных оснований», — подчеркнула специалист.

По её словам, особенно строгая оценка возможна в отношении работников, чья деятельность связана с повышенной опасностью или необходимостью постоянного контроля, поскольку сон во время смены способен создать угрозу жизни, здоровью людей или сохранности имущества.

«Иная правовая ситуация складывается, если речь идёт о времени отдыха. В соответствии со ст. 106 и 107 Трудового кодекса РФ работник вправе использовать время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или локальными нормативными актами. Следовательно, сон в период установленного перерыва для отдыха и питания сам по себе не является нарушением, при условии что он не препятствует производственному процессу, не нарушает правила внутреннего трудового распорядка и не создаёт угроз безопасности», — отметила эксперт.

Кроме того, как объяснила собеседница RT, ночёвка на работе может быть правомерной, если она прямо вытекает из режима труда — например, при суточных дежурствах, сменной работе или в случаях, когда работодатель разрешил пребывание сотрудника на территории организации в нерабочее время без исполнения трудовых обязанностей.

«Таким образом, ключевым критерием правовой оценки является наличие либо отсутствие у работника обязанности выполнять трудовые функции в момент нахождения на рабочем месте. Если ночёвка происходит в нерабочее время и не связана с выполнением работы, состава дисциплинарного проступка, как правило, не возникает», — добавила Ганькина.

Она отметила, что во избежание споров работодателю целесообразно чётко закреплять режим рабочего времени и времени отдыха в правилах внутреннего трудового распорядка и при необходимости принимать локальные нормативные акты, регулирующие порядок нахождения работников на территории организации вне рабочего времени.

