Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР

Ким Чен Ын пообещал безжалостное возмездие за любые военные акты против КНДР.

Источник: © РИА Новости

СЕУЛ, 26 фев — РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести «безжалостное» возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.

«Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны», — сказал Ким Чен Ын, слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно позиции лидера КНДР, в условиях, когда «международная система обеспечения мира разваливается», защита права страны и народа на существование и развитие становится «государственным делом наибольшей значимости» и главной обязанностью вооруженных сил.

Ким Чен Ын также отметил роль армии не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав ее «знаменем наступления и ударным отрядом» на всех участках развития государства.

«По тому пути, который первыми открывают стальные части нашей армии, офицеры и солдаты всей армии, весь народ страны будет мужественно продвигаться вперед», — добавил лидер Корейской Народно-Демократической Республики.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за «достоинство и бурное процветание» КНДР и реализацию целей, намеченных IX съездом Трудовой партии Кореи.

Лидер КНДР также выразил глубокую благодарность всем парторганизациям и членам партии, рабочим и трудящимся всех отраслей, а также военным.

«От всей души выражаю глубокое уважение всем военнослужащим нашей армии, которые отдают все свое дорогое нашему священному делу», — подчеркнул Ким Чен Ын.

