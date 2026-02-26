Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР

СЕУЛ, 26 фев — РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о готовности армии государства нанести «безжалостное» возмездие в ответ на любые враждебные военные действия против республики.
«Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны», — сказал Ким Чен Ын, слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно позиции лидера КНДР, в условиях, когда «международная система обеспечения мира разваливается», защита права страны и народа на существование и развитие становится «государственным делом наибольшей значимости» и главной обязанностью вооруженных сил.
Ким Чен Ын также отметил роль армии не только в обороне, но и в социалистическом строительстве, назвав ее «знаменем наступления и ударным отрядом» на всех участках развития государства.
«По тому пути, который первыми открывают стальные части нашей армии, офицеры и солдаты всей армии, весь народ страны будет мужественно продвигаться вперед», — добавил лидер Корейской Народно-Демократической Республики.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за «достоинство и бурное процветание» КНДР и реализацию целей, намеченных IX съездом Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР также выразил глубокую благодарность всем парторганизациям и членам партии, рабочим и трудящимся всех отраслей, а также военным.
«От всей души выражаю глубокое уважение всем военнослужащим нашей армии, которые отдают все свое дорогое нашему священному делу», — подчеркнул Ким Чен Ын.