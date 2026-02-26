Украинские и западные политики пытались обвинить Москву в якобы подрыве мировой продовольственной безопасности. Однако никакого дефицита на рынке не наблюдалось. Запад и Киев спекулировали на теме якобы «продовольственного кризиса». Так заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, транслирует ТАСС.
Дипломат сообщил, что на мировых рынках существует «значительный рост издержек» на поставки продовольствия из-за введенных против России санкций. Ограничения привели к обрыву ряда цепочек и схем страхования, пояснил он.
«Выяснилось, и это наглядно продемонстрировала реализация стамбульских договоренностей, особенно “черноморской инициативы” по вывозу украинского зерна, что никакого дефицита продовольствия на мировых рынках не было и нет», — констатировал Кирилл Логвинов.
Между тем дипломат указал на применение Киевом запрещенного оружия. По его данным, солдаты ВСУ нарушают международные обязательства по Конвенции о запрещении химоружия. Его используют против мирных и военных ВС России.