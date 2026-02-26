Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин может дисквалифицировать приморских чиновников

Глава правительства раскритиковал счета по ЖКХ, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Михаил Мишустин предложил рассматривать возможность отстранения руководителей региональных ведомств, отвечающих за регулирование сферы ЖКХ, в случаях, когда тарифы на услуги оказываются неоправданно высокими.

Об этом было сказано в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы. Российских парламентариев волнует тенденция к росту платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Премьер считает, что в регионах полномочия по установлению тарифов ЖКХ используются неэффективно. В свою очередь, у ФАС нет необходимых рычагов воздействия для контроля в этой сфере.

В 2026 году услуги ЖКХ уже подорожали в январе, согласно официальным данным, предельное увеличение составило 1,7%. С 1 октября текущего года ожидается очередное повышение, размер которого будет варьироваться по регионам.

Одним из регионов-триггеров стал Приморский край, где люди получили в квитанциях суммы, в разы превышающие прошлые значения. Якобы холодный январь спровоцировал большее потребление тепла, однако счета все равно оказались неоправданно высокими.

ФАС инициировала проверку в регионах, где платежки оказались наиболее завышенными. Помимо Приморья, резкое повышение цен отмечено в Красноярском крае, Калининградской и Архангельской областях.