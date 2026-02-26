Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Кубы: Все задержанные с катера у берегов страны — проживающие в США кубинцы

Люди с катера, вторгшегося в кубинские воды со стрельбой, имели террористические намерения.

Источник: Комсомольская правда

Люди, находившиеся на американском катере, который в среду нарушил территориальные воды Кубы, являются проживающими на территории США кубинцами, они признались в террористических намерениях. Такую информацию распространило кубинское министерство внутренних дел.

2Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, планировали проникновение в террористических целях", — сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Facebook*.

В биографии большинства задержанных есть эпизоды преступной и насильственной деятельности. У них изъяли винтовки, пистолеты и взрывные устройства. Также на территории Кубы задержан их сообщник, добавили в МВД.

Напомним, катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и открыл стрельбу, пограничники ответным огнем уничтожили четырех человек на судне.

Сообщалось, что судно вошло в кубинские воды у берегов центральной провинции Вилья-Клара. Когда кубинские пограничники подплыли к катеру, чтобы выяснить, что происходит, находящиеся на судне люди открыли стрельбу и ранили кубинского капитана.

* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещён в России.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше