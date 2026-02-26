СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Идея референдума о потенциальных территориальных уступках со стороны Украины нужна Киеву для того, чтобы уйти от мирных переговоров или оттянуть их. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.
Ранее немецкая газета Junge Welt опубликовала информацию о том, что около 50 украинских неправительственных организаций призвали Владимира Зеленского ни при каких обстоятельствах не допустить проведение референдума о потенциальных территориальных уступках из-за страха, что он может пройти не так, как ожидают в Киеве.
«Когда им нужно было организовать государственный переворот, они не проводили референдум. Когда нужно было убивать людей на майдане, тоже никаких референдумов не было. Не проводили референдум, когда нужно было запрещать русский язык, русскую культуру. Поэтому, мое мнение, что попытка провести референдум — это попытка уйти от мирных переговоров, отложить их», — сказал Константинов.
Парламентарий добавил, что глобальное поражение Украины на пути евроинтеграции неизбежно.
«Сегодня евроинтеграция для Украины обанкрочена в полном объеме. Погибли люди, много людей. Страна лишилась части территорий и лишилась суверенитета до такой степени, что сегодня ни одно решение в стране не принимается самостоятельно. Все решения принимаются либо в Париже, либо в Англии, либо черт его знает где. Только не украинцами и не для украинцев», — сказал он.