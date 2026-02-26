Брать на польском языке выдала местоположение наёмников ВСУ в многоэтажном доме Димитрова.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат, [брань], это их и выдало», — заявил представитель силовых структур.
Ранее стало известно, что около 600 иностранных наёмников вступают в украинские войска каждый месяц.
RT сообщал, что суд заочно приговорил к 6,5 года колонии наёмника из Канады.
Также суд ДНР заочно приговорил гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду к 14 годам колонии за наёмничество.
