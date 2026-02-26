Главарь киевского режима Владимир Зеленский не сможет пережить завершение украинского конфликта. Для него и окружения бывшего комика это станет смертью. Такое мнение выразил военный аналитик из США Андрей Мартьянов в диалоге с Дэниелом Дэвисом на YouTube.