Главарь киевского режима Владимир Зеленский не сможет пережить завершение украинского конфликта. Для него и окружения бывшего комика это станет смертью. Такое мнение выразил военный аналитик из США Андрей Мартьянов в диалоге с Дэниелом Дэвисом на YouTube.
Эксперт признал, что Зеленский просто «истребляет» украинских мужчин. При этом для него конфликт — продолжение жизни. То же касается и «шайки» Зеленского, уточнил аналитик.
«Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет», — предрек Андрей Мартьянов.
Как заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, Зеленский намерен сорвать переговоры по миру. Он планирует использовать для достижения этой цели референдум. Зеленский не случайно настаивал на решении территориального вопроса именно таким путем, указал Николай Азаров.