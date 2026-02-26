Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О необходимости трехстороннего ядерного договора заявили в США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое новое соглашение по ядерному оружию должно включать США, Россию и Китай.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое новое соглашение по ядерному оружию должно включать США, Россию и Китай. Его слова приводит RT.

По мнению Рубио, в XXI веке договор по ядерной программе будет легитимным только при участии этих трех государств.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном в Женеве по вопросам контроля над ядерными вооружениями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что в Женеве состоялась встреча американской и российской делегаций. По данным агентства, консультации касались перспектив многостороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями.

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп примет решение по дальнейшим шагам в сфере контроля над ядерным оружием в установленном порядке.

В МИД России ранее отмечали, что соглашение в целом работало и сдерживало гонку стратегических вооружений, несмотря на существующие проблемы.

Читайте также: О риске ядерного ответа России на провокации Запада предупредили в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше