О необходимости трехстороннего ядерного договора заявили в США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любое новое соглашение по ядерному оружию должно включать США, Россию и Китай. Его слова приводит RT.
По мнению Рубио, в XXI веке договор по ядерной программе будет легитимным только при участии этих трех государств.
24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном в Женеве по вопросам контроля над ядерными вооружениями.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что в Женеве состоялась встреча американской и российской делегаций. По данным агентства, консультации касались перспектив многостороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями.
5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп примет решение по дальнейшим шагам в сфере контроля над ядерным оружием в установленном порядке.
В МИД России ранее отмечали, что соглашение в целом работало и сдерживало гонку стратегических вооружений, несмотря на существующие проблемы.
