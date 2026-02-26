Ким Чен Ын предупредил о возмездии в случае военных атак на КНДР

Войска КНДР ответят «безжалостным возмездием» на любые попытки вооружённых нападений на страну, заявил высший руководитель республики Ким Чен Ын в ходе выступления на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи (ТПК).
«Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны», — сказал глава государства, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он подчеркнул, что в условиях «разрушения мировой системы поддержания мира» защита права государства на существование и прогресс становится «делом наибольшей значимости» и главной обязанностью Вооружённых сил. Высший руководитель также обратил внимание на роль армии в социалистическом строительстве.
По словам Ким Чен Ына, Вооружённые силы являются «знаменем наступления и ударным отрядом» во всех сферах развития страны. Глава республики выразил уверенность, что армия и население будут по-прежнему бороться за «достоинство и бурное процветание» КНДР, а также займутся реализацией планов, утверждённых на съезде ТПК. Он поблагодарил все партийные организации, членов ТПК, трудящихся и военных за их деятельность.
Напомним, ранее председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи. Он добавил, что это решение подтвердило безоговорочный политический авторитет лидера КНДР и сплочённость правящей политической силы.