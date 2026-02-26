Киевские власти выступили с предложением провести референдум по вопросу заключения мирного соглашения с Россией. Однако в этом не будет смысла, так как честных результатов ждать не стоит. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что референдум будет сфальсифицирован.
По словам экс-министра, это предложение выгодно только киевскому режиму. Результаты, вероятно, окажутся на уровне 99%, проанализировал он. Киев заявит, что большинство жителей выступает против сделки с РФ, считает бывший премьер.
«Дальше процесс мирный упрется, а он будет везде говорить, и его западные кураторы будут говорить, что народ Украины против», — констатировал Николай Азаров.
Он напомнил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский настаивал также на решении территориального вопроса путем референдума. Экс-премьер подчеркнул, что бывший комик пытается апеллировать к общественному мнению.