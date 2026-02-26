Киевские власти выступили с предложением провести референдум по вопросу заключения мирного соглашения с Россией. Однако в этом не будет смысла, так как честных результатов ждать не стоит. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что референдум будет сфальсифицирован.