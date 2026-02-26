The Sun: девушки на фото с Хокингом из досье Эпштейна были его сиделками

«Любые намеки на ненадлежащее поведение со стороны Стивена Хокинга неверны и крайне надуманны», — сказал газете The Sun один из членов семьи Хокинга. Он добавил, что девушки были сиделками ученого из Великобритании, которые длительное время ухаживали за ним, так как Хокинг был зависим от круглосуточного медицинского ухода.