The Sun: девушки на фото с Хокингом из досье Эпштейна были его сиделками

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Девушки на фотографии с ученым Стивеном Хокингом из опубликованных Минюстом США документов уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна работали его сиделками.
«Любые намеки на ненадлежащее поведение со стороны Стивена Хокинга неверны и крайне надуманны», — сказал газете The Sun один из членов семьи Хокинга. Он добавил, что девушки были сиделками ученого из Великобритании, которые длительное время ухаживали за ним, так как Хокинг был зависим от круглосуточного медицинского ухода.
Утверждается, что фотография была сделана в отеле Ritz-Carlton на острове Сент-Томас в 2006 году после выступления на научной конференции. Упоминание Хокинга в досье Эпштейна не подразумевает каких-либо противоправных действий ученого, отмечает газета.