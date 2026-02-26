Ричмонд
Тела погибших на Байкале туристов из КНР передали родственникам

Тела семи погибших 20 февраля на Байкале туристов из КНР передали их родным людям.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам», — заявил источник.

20 февраля девять человек, в том числе туристы, провалились в автомобиле под лёд Байкала в Иркутской области. Один смог сумел выбраться.

Позднее спасатели нашли тела семи человек, погибших на Байкале, с помощью подводной камеры. Среди них — 14-летний ребёнок.

21 февраля водолазы подняли тела на поверхность.

Суд отправил под арест до 20 апреля мужчину, организовавшего трагическую поездку китайских туристов по озеру Байкал.