Отчет о действиях Москвы и Пекина в Грузии инициировали в Вашингтоне

В Палату представителей США внесен законопроект с требованием подготовить отчет о влиянии России и Китая в Грузии, включая деятельность их разведывательных структур. Документ размещен на сайте Конгресса США, с ним ознакомились журналисты.
Проект носит название «Требование о предоставлении отчета о российских и китайских разведывательных активах в Грузии, а также для других целей». При этом на сайте указано, что текст инициативы пока не опубликован.
Автором выступил член Палаты представителей от штата Южная Каролина Джо Уилсон. Ранее он не раз оказывался в центре публичных скандалов. В 2009 году Уилсон прервал выступление президента Барака Обамы, выкрикнув обвинение во лжи. Также в его адрес звучали обвинения в резких высказываниях и некорректном поведении.
Конгрессмен известен активной позицией по грузинскому направлению и критикой России. Он обвинял правящую в Грузии партию «Грузинская мечта» в зависимости от Москвы, Пекина и Тегерана, а также делал резкие заявления в адрес религиозных организаций. Конгрессмен Томас Бич назвал подобные высказывания клеветническими.
На фоне инициативы продолжаются обсуждения состояния американо-грузинских отношений. 1 сентября 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что удивлен пассивностью администрации Дональда Трампа в вопросе восстановления стратегического партнерства. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в свою очередь подчеркнула готовность Тбилиси к стратегическому сотрудничеству с Вашингтоном.
