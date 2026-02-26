Солдат Нацгвардии разработал цифровой портал для военнослужащих

Именно профессиональные навыки и интерес к цифровым решениям позволили ему включиться в работу по совершенствованию внутренних процессов воинской части. Под кураторством старших офицеров рядовой Ким провёл анализ деятельности подразделения с целью определения направлений, требующих цифровых решений. В ходе изучения было выявлено, что особое внимание необходимо уделить совершенствованию системы обмена информацией. В результате важные сведения, ранее доводившиеся преимущественно на строевом плацу, теперь оперативно публикуются через портал. Это позволило упростить документооборот, обеспечить своевременное обновление приказов и актуализацию данных.