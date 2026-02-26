Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силовики рассказали, как вычислили иностранных наемников

Громкая ругань на польском языке помогла обнаружить группу наемников в многоэтажном доме в Димитрове.

Громкая ругань на польском языке помогла обнаружить группу наемников в многоэтажном доме в Димитрове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, бойцы услышали громкие крики и нецензурную брань на польском языке, что привлекло внимание и позволило установить местонахождение группы.

Ранее ТАСС сообщал о зачистке многоэтажного здания в Димитрове. В ходе операции была уничтожена группа военнослужащих, говоривших на польском языке.

В силовых структурах также утверждают, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, пытаются предлагать российским военным деньги в обмен на информацию о позициях.

По данным источников, интерес иностранцев к вступлению в украинские подразделения снижается. Среди причин называют риск ранений и гибели в зоне боевых действий.

Читайте также: Российский боец заявил, что блокировка Starlink не повлияла на работу БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше