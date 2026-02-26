Громкая ругань на польском языке помогла обнаружить группу наемников в многоэтажном доме в Димитрове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, бойцы услышали громкие крики и нецензурную брань на польском языке, что привлекло внимание и позволило установить местонахождение группы.
Ранее ТАСС сообщал о зачистке многоэтажного здания в Димитрове. В ходе операции была уничтожена группа военнослужащих, говоривших на польском языке.
В силовых структурах также утверждают, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, пытаются предлагать российским военным деньги в обмен на информацию о позициях.
По данным источников, интерес иностранцев к вступлению в украинские подразделения снижается. Среди причин называют риск ранений и гибели в зоне боевых действий.
