Силы ПВО ночью сбили 17 БПЛА ВСУ

Силы ПВО армии России в ночное время сбили 17 украинских беспилотников над регионами страны.
Об этом информирует Telegram-канал Министерства обороны.
Семь дронов нейтрализовали над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью и по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее Telegram-канал SHOT писал о том, что серия взрывов раздалась над Тулой.
