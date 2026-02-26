Ричмонд
Силы ПВО ночью сбили 17 БПЛА ВСУ

Силы ПВО армии России в ночное время сбили 17 украинских беспилотников над регионами страны.

Об этом информирует Telegram-канал Министерства обороны.

Семь дронов нейтрализовали над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью и по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о том, что серия взрывов раздалась над Тулой.

