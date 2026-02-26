Боевики Вооруженных сил Украины применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и мирных граждан. Об этом заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил дипломат, украинские формирования нарушают обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Причем такие случаи носят системный характер. Все эпизоды, как подчеркнул представитель МИД РФ, фиксируются и документируются компетентными органами.
«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции», — сказал Логвинов.
Немногим ранее сообщалось, что ВСУ применяют мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Об этом РИА Новости рассказал замгендиректора компании «Тень» Дмитрий Садовник. По его словам, такие устройства реагируют на изменение радиофона при движении объектов. Российские военные выявляют их по радиосигналу и обезвреживают теми же способами, что и беспилотники.
В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что подобным киевский режим не ограничивается. Украинская сторона также активно использует убийства и истязания мирных жителей. Подобное рассматривается как способ давления на Россию. Именно поэтому такие действия поставлены на поток. Причем все происходящее является элементом целенаправленной политики Киева.
Немногим ранее Мирошник также оценивал позицию Киева на переговорах с Россией и США. Он подчеркивал, что в публичных заявлениях украинских властей не просматривается стремление к мирному урегулированию. Тому подтверждение риторика Владимира Зеленского.