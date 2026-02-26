Появились сообщения о занятии бойцами РФ южных окраин Константиновки

Были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по месту скопления военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ, выявленному российскими военными в многоэтажной застройке Константиновки. Сообщалось, что для поражения пункта временной дислокации противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.