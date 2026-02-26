Появились сообщения о занятии бойцами РФ южных окраин Константиновки

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения смогли занять южные окраины города, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, российские военные усилили свои позиции на территории Константиновки.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения РФ ведут локальные бои в Константиновке.
«Есть тактические успехи», — отметил экс-парламентарий в своем Telegram-канале.
Царев сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев в районе населенных пунктов Бересток, Ильиновка и Степановка на константиновском направлении.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об усилении бомбовых ударов по позициям украинских боевиков на территории Константиновки.
Были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по месту скопления военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ, выявленному российскими военными в многоэтажной застройке Константиновки. Сообщалось, что для поражения пункта временной дислокации противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.