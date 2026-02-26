Губернатор Михаил Котюков встретился в Красноярске с волонтерами и поблагодарил за помощь участникам СВО

Краевой гуманитарный центр «Единой России» отмечает четвертую годовщину своей деятельности. Он был создан еще до начала специальной военной операции — волонтеры собирали помощь для жителей Донбасса, которые находились в пунктах временного размещения.
С первых дней СВО центр перестроил работу на поддержку фронта. В среднем каждые 10−11 дней из Красноярского края уходит новая фура с необходимыми бойцам вещами, продуктами и оборудованием.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с добровольцами, чтобы лично сказать им спасибо. С февраля 2022 года они собирают и доставляют помощь бойцам в зону СВО — плетут сети, ремонтируют автомобили, шьют одежду и готовят продуктовые наборы. Общественники рассказали главе региона о проделанной работе и поделились планами.
Руководитель краевого гуманитарного центра «Единой России» Инна Рычкова подвела итоги четырёхлетней деятельности и подчеркнула: помогает фронту весь край. Школьники, трудовые коллективы и обычные жители своими руками создают то, что спасает жизни.
«Мы когда начинали эту работу, даже не думали, что нас ждет. Устают не только наши ребята в зоне боевых действий, но и волонтеры. Но силы находятся и берутся от тех жителей Красноярского края, которые прибывают в наши добровольческие ряды. Это очень добрые, инициативные, отзывчивые люди, которые каждый день приближают общую Победу», — отметила Инна Рычкова.
Так, Людмила Ильиных из волонтерской группы «ZOV Солнечный» за два года открыла три пункта плетения маскировочных сетей. Самым возрастным добровольцем стала 92-летняя женщина, пережившая Великую Отечественную войну, — своим примером она вдохновляет десятки людей. Активисты давно перестали считать количество созданных сетей: работают не для галочки, а ради спасения бойцов.
Станислав Савчук из движения «Автовзвод» рассказал, как волонтеры дают вторую жизнь старым автомобилям. Машины принимают, ремонтируют в сервисах и передают на передовую. Там каждая единица техники на счету — на них перевозят грузы и эвакуируют раненых.
«Вы — те, кто готовы брать на себя больше, чем можно было бы ожидать. Помните: наше дело правое — мы точно победим. Чем больше людей мы к этому сможем привлечь, тем будем дружнее, сильнее и прочнее. Я благодарю вас за эти четыре года верного служения Родине, за настоящую пахоту, которая сегодня вносит значимый вклад в результаты наших бойцов», — обратился к волонтерам Михаил Котюков.
Губернатор вручил общественникам благодарственные письма. Среди награждённых — руководители и участники движений «ZаМаскируем», «Защитникам Красноярск», «Сибирские паучки», «Военные повара», «Умельцы Фронту», «ZOV Кедровый +», «Шьём для наших», «Золотые руки Ангела» и других.
Новая партия гуманитарной помощи отправится в ближайшие дни. Добровольцы собрали технику, специальное оборудование, средства защиты, медикаменты и экипировку. За четыре года работы краевого гуманитарного центра в зону спецоперации доставили 126 большегрузов — более 2 тысяч тонн груза общей стоимостью свыше 450 млн рублей.
Помощь регулярно получают не только военнослужащие, но и жители подшефной территории. Особое внимание уделяют детям Свердловского округа ЛНР. К 1 сентября их обеспечивают канцелярией, одеждой и портфелями; накануне летних каникул передают наборы для творчества, спортивный инвентарь, игры. Спецгрузы направляют в спортивные школы, пришкольные лагеря и другие учреждения, организующие детский досуг.
Напомним, краевой центр сбора гуманитарной помощи работает с февраля 2022 года. Организация сотрудничает с 48 волонтерскими объединениями края, перевозит их продукцию в зону спецоперации. По инициативе центра также развивается шефская помощь отдельным подразделениям ВС РФ.