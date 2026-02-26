Ричмонд
Засланного казачка задержали на Кубе по делу о вооруженном катере из США

Правоохранительные органы Кубы задержали гражданина, который, по данным следствия, прибыл из США для встречи вооруженной группы, прибывшей на катере под американским флагом.

Правоохранительные органы Кубы задержали гражданина, который, по данным следствия, прибыл из США для встречи вооруженной группы, прибывшей на катере под американским флагом. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кубы в социальной сети.

По информации ведомства, задержан Дуниэль Эрнандес Сантос. В МВД утверждают, что он направлен из США для обеспечения приема вооруженной группы и признал причастность к происходящему.

Инцидент произошел 25 февраля. Катер под американским флагом с регистрационным номером Флорида FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились пограничники, с катера, как утверждается, открыли огонь. В ответ кубинская сторона применила оружие.

По данным МВД, в результате перестрелки погибли четыре человека с катера, шесть получили ранения. Также был ранен капитан кубинского судна.

Как заявили в ведомстве, на борту находились десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Сообщается, что многие из них ранее имели проблемы с законом. Кубинская сторона утверждает, что группа планировала проникновение на остров с террористическими целями.

С катера изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, бронежилеты и другое снаряжение.

Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что судно не принадлежит береговой охране или военно-морским силам США. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил начать расследование произошедшего. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация окажется менее серьезной, чем предполагалось изначально.

Читайте также: США разрешат поставки топлива частному сектору Кубы.

