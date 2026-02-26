Засланного казачка задержали на Кубе по делу о вооруженном катере из США

По информации ведомства, задержан Дуниэль Эрнандес Сантос. В МВД утверждают, что он направлен из США для обеспечения приема вооруженной группы и признал причастность к происходящему.
Инцидент произошел 25 февраля. Катер под американским флагом с регистрационным номером Флорида FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились пограничники, с катера, как утверждается, открыли огонь. В ответ кубинская сторона применила оружие.
По данным МВД, в результате перестрелки погибли четыре человека с катера, шесть получили ранения. Также был ранен капитан кубинского судна.
Как заявили в ведомстве, на борту находились десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Сообщается, что многие из них ранее имели проблемы с законом. Кубинская сторона утверждает, что группа планировала проникновение на остров с террористическими целями.
С катера изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, бронежилеты и другое снаряжение.
Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что судно не принадлежит береговой охране или военно-морским силам США. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил начать расследование произошедшего. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация окажется менее серьезной, чем предполагалось изначально.
