Раненый боец ВСУ звал сослуживцев сдаться российским войскам в Димитрове

По словам штурмовика, всю ночь раненый украинский солдат кричал сослуживцам, призывая их не сопротивляться и сдаться. Однако, как утверждает Колисов, его призывы были проигнорированы, и при последующей зачистке оставшиеся военнослужащие погибли.