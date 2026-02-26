Раненый украинский военнослужащий в Димитрове Донецкой Народной Республики во время ночного боя призывал сослуживцев и находившихся поблизости союзников сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов.
По его словам, российские бойцы вели штурм многоэтажного дома и пытались вступить в переговоры. Украинские военнослужащие ответили, что «подумают», после чего штурм был продолжен.
В ходе боя один из находившихся в здании погиб, второй получил ранения. Колисов сообщил, что раненому оказали медицинскую помощь, укрыли и дали воду.
По словам штурмовика, всю ночь раненый украинский солдат кричал сослуживцам, призывая их не сопротивляться и сдаться. Однако, как утверждает Колисов, его призывы были проигнорированы, и при последующей зачистке оставшиеся военнослужащие погибли.
