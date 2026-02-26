Ричмонд
Казахстан и Израиль расширяют сотрудничество в сфере науки

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек провёл официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РК Йоавом Быстрицким, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Главной темой переговоров стало расширение академического и научного взаимодействия между двумя странами.

Какие направления обсудили.

Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в сфере высшего образования.

Обсуждалось укрепление научно-исследовательского потенциала. Поднимался вопрос запуска совместных образовательных программ. Рассматривалась реализация совместных научных проектов.

Также внимание уделили организации научных стажировок. Отдельно обсуждалось расширение академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава.

Интерес израильской стороны.

Посол Израиля проинформировал о планируемых инициативах в сфере образования.

Он выразил заинтересованность в расширении партнёрских связей между израильскими университетами и казахстанскими организациями высшего и послевузовского образования.

В числе приоритетов — сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.

Долгосрочное партнёрство.

Министр подчеркнул, что потенциал взаимодействия охватывает широкий спектр направлений подготовки кадров.

Стороны подтвердили заинтересованность в активизации межведомственного и межуниверситетского диалога.

Высоко оценена важность предстоящих взаимных визитов официальных делегаций.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере. Она подтвердила готовность к последовательному развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства.