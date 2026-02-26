Казахстан и Израиль расширяют сотрудничество в сфере науки

Главной темой переговоров стало расширение академического и научного взаимодействия между двумя странами.
Какие направления обсудили.
Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в сфере высшего образования.
Обсуждалось укрепление научно-исследовательского потенциала. Поднимался вопрос запуска совместных образовательных программ. Рассматривалась реализация совместных научных проектов.
Также внимание уделили организации научных стажировок. Отдельно обсуждалось расширение академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава.
Интерес израильской стороны.
Посол Израиля проинформировал о планируемых инициативах в сфере образования.
Он выразил заинтересованность в расширении партнёрских связей между израильскими университетами и казахстанскими организациями высшего и послевузовского образования.
В числе приоритетов — сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.
Долгосрочное партнёрство.
Министр подчеркнул, что потенциал взаимодействия охватывает широкий спектр направлений подготовки кадров.
Стороны подтвердили заинтересованность в активизации межведомственного и межуниверситетского диалога.
Высоко оценена важность предстоящих взаимных визитов официальных делегаций.
Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере. Она подтвердила готовность к последовательному развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства.