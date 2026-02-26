По делу об ограблении банка Halyk Bank в Казахстане арестовали четырёх россиян

Суд в Иваново арестовал трёх россиян и отправил под домашний арест ещё одного по делу об ограблении казахстанского банка, в результате которого был нанесён ущерб в почти 400 млн рублей.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
СМИ Казахстана пишут, что осенью 2024 года неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и похитили драгоценности и деньги.
Граждан России обвиняют в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере, следует из материалов.