По делу об ограблении банка Halyk Bank в Казахстане арестовали четырёх россиян

Суд в Иваново арестовал трёх россиян и отправил под домашний арест ещё одного по делу об ограблении казахстанского банка, в результате которого был нанесён ущерб в почти 400 млн рублей.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

СМИ Казахстана пишут, что осенью 2024 года неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и похитили драгоценности и деньги.

Граждан России обвиняют в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере, следует из материалов.