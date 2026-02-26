Ранее во вторник представители пресс-бюро СВР России заявили, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Киеву ядерного оружия. По информации разведки, цель европейских стран заключается в том, чтобы Украина, получив в распоряжение атомную или, как минимум, «грязную» бомбу, могла вести переговоры о завершении конфликта с более выгодных позиций.