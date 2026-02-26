Намерения Франции и Великобритании передать ядерное оружие Украине создают для России законные основания для решительных контрмер. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства», — отмечается в статье.
Журналисты подчеркивают, что размещение оружия массового поражения на Украине Россия считает «красной линией», переход которой позволит совершить Москве действия по предотвращению такой угрозы.
Как пишет автор, поправки, принятые Россией в 2024 году к своей ядерной доктрине, прямо предусматривают право нанести удар в случае возникновения угрозы с европейского направления.
«Любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции», — пояснил он.
Ранее во вторник представители пресс-бюро СВР России заявили, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Киеву ядерного оружия. По информации разведки, цель европейских стран заключается в том, чтобы Украина, получив в распоряжение атомную или, как минимум, «грязную» бомбу, могла вести переговоры о завершении конфликта с более выгодных позиций.