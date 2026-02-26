Мобилизованных в ВСУ вместо полноценной подготовки нередко заставляют копать окопы. Об этом сообщил бывший пулеметчик украинской армии Юрий Малина, сдавшийся в плен на краснолиманском направлении.
По его словам, повестку он не получал, однако сотрудники полиции доставили его в ТЦК. Там, как утверждает Малина, медкомиссия признала его годным к службе, несмотря на хронические заболевания. После распределения его направили в учебный центр в Черниговской области.
«В учебке в Седневе мы пробыли где-то дней семь. Потом оттуда нас срочно вывезли в район недалеко от Верхнеднепровска — за 12 км до него, — где мы проходили учебку где-то 56 дней, из которых месяц мы точно ничего не учили. Мы только копали блиндажи, обустраивали их, делали ремонты», — сказал Малина.
Он добавил, что часть мобилизованных отказывались принимать в подразделениях. В итоге их распределяли по другим частям без длительной подготовки.
Немногим ранее другой пленный, военнослужащий 25-й бригады ВСУ Вячеслав Недошивка, рассказал, что оказался на передовой спустя всего три дня учебки. По его словам, подготовка была формальной и краткой. А затем мобилизованных быстро перебросили на позиции без достаточного опыта. В итоге, как отметил Недошивка, подразделение оказалось в окружении и приняло решение сдаться.