Пленный Малина: мобилизованных в ВСУ вместо обучения заставляют копать окопы

«В учебке в Седневе мы пробыли где-то дней семь. Потом оттуда нас срочно вывезли в район недалеко от Верхнеднепровска — за 12 км до него, — где мы проходили учебку где-то 56 дней, из которых месяц мы точно ничего не учили. Мы только копали блиндажи, обустраивали их, делали ремонты», — сказал Малина.