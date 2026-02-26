Лукашенко рассказал о вызовах времени для «Белоруснефти»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 26 февраля, поздравил сотрудников и ветеранов предприятия «Белоруснефть» с 60-летием с момента основания и сказал о вызовах времени. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что дата является не просто круглой, а важной вехой в истории белорусской промышленности. Он добавил, что созданное, как часть топливно-энергетического комплекса Советского Союза, предприятие смогло стать надежной опорой для экономики страны.
Александр Лукашенко заметил, что «Белоруснефть» сегодня занимается не только бурением и добычей нефти, но также развивает самую широкую в Беларуси сеть АЗС, является национальным оператором зарядной инфраструктуры для электромобилей и постоянно внедряет в производство и управление передовые технологии.
— А последовательная государственная политика и слаженная работа коллектива позволяют эффективно отвечать на вызовы времени и решать важнейшие стратегические задачи, — подчеркнул глава Беларуси.
По его словам, география работы предприятия уже давно вышла за пределы страны и включает такие страны, как Китай, Россия, Эквадор и многие другие, где оно успешно работает, его знают, ценят как надежного партнера.
Президент заявил, что «Белоруснефть» вносит значительный вклад в экономику, социальную стабильность, поддержку культуры, спорта, образования, в развитие регионов Беларуси. Он выразил уверенность, что коллектив и далее будет двигаться вперед с полной отдачей.