Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью. Там было уничтожено сразу семь дронов. Похожая ситуация сложилась в Тульской области. Там силы ПВО перехватили четыре БПЛА.
«2 БПЛА — над территорией Калужской области и по 1 БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщили в ведомстве.
Похожая ситуация сложилась в период с 23 на 24 февраля. Тогда средства ПВО за сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб и 380 беспилотников самолетного типа. Кроме того, были сбиты шесть снарядов РСЗО. Об этом сообщало Минобороны России.