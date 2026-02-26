Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ охватывают с трех сторон Федоровку Вторую под Славянском

Экс-депутат Рады сообщил, что в случае занятия Федоровки Второй войска РФ смогут перерезать дорогу между Славянском и Рай-Александровкой.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с трех сторон село Федоровка Вторая, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ охватывают Федоровку Вторую с трех сторон — с юга, востока и севера», — написал он.

Экс-парламентарий отметил, что в случае занятия этого населенного пункта у российских военных появится возможность перерезать дорогу, соединяющую Славянск и расположенное рядом с Федоровкой Второй село Рай-Александровка, и зайти с юга в тыл ВСУ на данном участке.

Царев сообщил также о ведении подразделениями РФ боев за село Кривая Лука, которое находится в десяти километрах от Рай-Александровки.

Ранее стало известно о прорыве российских военных в Федоровку Вторую. Появилась информация о занятии подразделениями РФ восточной части Кривой Луки. Также сообщалось о переходе под контроль российских войск расположенного рядом с Рай-Александровкой села Липовка.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше