Царев: войска РФ охватывают с трех сторон Федоровку Вторую под Славянском

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с трех сторон село Федоровка Вторая, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ охватывают Федоровку Вторую с трех сторон — с юга, востока и севера», — написал он.
Экс-парламентарий отметил, что в случае занятия этого населенного пункта у российских военных появится возможность перерезать дорогу, соединяющую Славянск и расположенное рядом с Федоровкой Второй село Рай-Александровка, и зайти с юга в тыл ВСУ на данном участке.
Царев сообщил также о ведении подразделениями РФ боев за село Кривая Лука, которое находится в десяти километрах от Рай-Александровки.
Ранее стало известно о прорыве российских военных в Федоровку Вторую. Появилась информация о занятии подразделениями РФ восточной части Кривой Луки. Также сообщалось о переходе под контроль российских войск расположенного рядом с Рай-Александровкой села Липовка.