Ким Чен Ын пригрозил возмездием за любые военные акты против КНДР

По его словам, в условиях разрушения международной системы обеспечения мира защита права на существование и развитие становится важнейшей государственной задачей и главной обязанностью вооружённых сил. Ким Чен Ын также подчеркнул роль армии в социалистическом строительстве, назвав её «знаменем наступления» на всех участках развития.
Лидер КНДР выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за достоинство и процветание республики, следуя курсу, определённому съездом партии. Он поблагодарил партийные организации, рабочих, трудящихся и военных за вклад в общее дело.
Ранее Life.ru сообщал, что Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны. Девочка, находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы регулярно сопровождала отца на публичных мероприятиях, включая ракетные испытания, в том числе ядерные.
