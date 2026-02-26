Ким Чен Ын пригрозил возмездием за любые военные акты против КНДР

По его словам, в условиях разрушения международной системы обеспечения мира защита права на существование и развитие становится важнейшей государственной задачей и главной обязанностью вооружённых сил. Ким Чен Ын также подчеркнул роль армии в социалистическом строительстве, назвав её «знаменем наступления» на всех участках развития.