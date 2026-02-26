Ричмонд
Ким Чен Ын пригрозил возмездием за любые военные акты против КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на военном параде, посвящённом IX съезду Трудовой партии Кореи. Он заявил, что армия готова немедленно нанести «безжалостную атаку возмездия» против любых враждебных сил, посягающих на суверенитет и безопасность страны.

По его словам, в условиях разрушения международной системы обеспечения мира защита права на существование и развитие становится важнейшей государственной задачей и главной обязанностью вооружённых сил. Ким Чен Ын также подчеркнул роль армии в социалистическом строительстве, назвав её «знаменем наступления» на всех участках развития.

Лидер КНДР выразил уверенность, что армия и народ продолжат борьбу за достоинство и процветание республики, следуя курсу, определённому съездом партии. Он поблагодарил партийные организации, рабочих, трудящихся и военных за вклад в общее дело.

Ранее Life.ru сообщал, что Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны. Девочка, находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы регулярно сопровождала отца на публичных мероприятиях, включая ракетные испытания, в том числе ядерные.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

