Ким Чен Ын объявил о наращивании ядерного арсенала КНДР

Отдельно он затронул вопрос отношений с Соединенными Штатами. По его словам, перспективы их улучшения зависят от позиции Вашингтона. Лидер КНДР отметил, что при отказе США от политики противостояния и признании текущего статуса страны возможен конструктивный диалог.