Ким Чен Ын объявил о наращивании ядерного арсенала КНДР

Власти КНДР намерены продолжить увеличение ядерного потенциала страны.

Власти КНДР намерены продолжить увеличение ядерного потенциала страны. Об этом заявил Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам северокорейского лидера, партия планирует расширять и укреплять национальную ядерную мощь и полностью реализовать статус ядерного государства. Он отметил, что особое внимание будет уделено увеличению числа ядерных вооружений и развитию средств их применения.

Ким Чен Ын также сообщил о планах по созданию более мощных межконтинентальных баллистических ракет, а также систем ударного назначения с использованием технологий искусственного интеллекта и беспилотных аппаратов.

Отдельно он затронул вопрос отношений с Соединенными Штатами. По его словам, перспективы их улучшения зависят от позиции Вашингтона. Лидер КНДР отметил, что при отказе США от политики противостояния и признании текущего статуса страны возможен конструктивный диалог.

В ООН связали затягивание конфликта с поддержкой России третьими странами.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
