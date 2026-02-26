Башкирия и Челябинская область планируют возобновить прямые авиарейсы

Авиасообщение будет способствовать развитию туризма.
Он отметил, что важно придать новый импульс этому проекту, так как экономика Челябинской области динамично развивается. Два региона обменяются опытом и успешными практиками. Будет подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве. В регионах много схожих отраслей экономики, которые помогут стать надёжными партнёрами, в том числе решая задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что визит в Башкортостан позволит найти полезные наработки, которые есть у каждого региона.
Напомним, накануне в Уфу прибыла официальная делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером.