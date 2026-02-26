Ричмонд
Башкирия и Челябинская область планируют возобновить прямые авиарейсы

Об этом в ходе визита официальной делегации Челябинской области в нашу республику заявил Глава Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Авиасообщение будет способствовать развитию туризма.

Он отметил, что важно придать новый импульс этому проекту, так как экономика Челябинской области динамично развивается. Два региона обменяются опытом и успешными практиками. Будет подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве. В регионах много схожих отраслей экономики, которые помогут стать надёжными партнёрами, в том числе решая задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что визит в Башкортостан позволит найти полезные наработки, которые есть у каждого региона.

Напомним, накануне в Уфу прибыла официальная делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером.